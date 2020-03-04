Приютившая ребенка от матери-кукушки жительница Челнов добивается экспертизы на привязанность

Фото: кадр видео Первого канала

История матери-кукушки

История с отданной в «подарок» жительнице Татарстана девочкой получает продолжение. Челнинка, которую семья девочки обвинила в похищении ребенка, получила отказ в возбуждении против нее уголовного дела и теперь намерена доказать, что девочка привязана к ней как к матери.



Напомним, все началось в 2016 году. Тогда жительница Омска Инна Свекольникова нашла в соцсетях жительницу Челнов Юлию Снегур и рассказала, что у нее не хватает средств на воспитание ребенка. Челнинка, в свою очередь, была готова взять девочку себе. Мать отвезла дочь в другой город и оставила на попечение чужой женщины. При этом женщины даже оформили некую «доверенность» на ребенка сроком на три года.

Вскоре после этого челнинка обратилась в органы опеки и обрисовала ситуацию. В дальнейшем Снегур решила удочерить отданного ей ребенка. За эти три года челнинка стала для девочки «почти как родная мама», однако в 2019 году объявилась бабушка девочки — Татьяна Свекольникова, и ребенка по решению органов опеки передали ей.

«Определенные шаги сделаны в рамках обжалований [постановлений]. Мы с Юлией находимся на связи, проконсультировали ее по вопросам, что здесь можно сделать», — коротко прокомментировала ситуацию Удачина. Фото Романа Хасаева

Экспертиза на привязанность

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина, Снегур была оказана поддержка омбудсмена.

«Определенные шаги сделаны в рамках обжалований [постановлений]. Мы с Юлией находимся на связи, проконсультировали ее по вопросам, что здесь можно сделать», — коротко прокомментировала ситуацию Удачина.

Более конкретно о сделанных «шагах» рассказала Юлия Снегур «Реальному времени». Она направила заявление в суд на удочерение девочки и намерена добиться психологической экспертизы на привязанность ребенка к той семье, где малышка росла.

Снегур готова пройти любую экспертизу, чтобы вернуть Софию в семью. Фото vk.com

«Будем ставить несколько вопросов: оказывала ли Татьяна Николаевна (бабушка девочки, — прим. ред.) психологическое давление на Софию, что привело к тому, что ребенок называет всех женщин «мамами», а именно меня, женщину, которую ее растила, стала называть «тетей Юлей», — рассказала Снегур, добавив, что есть еще один вопрос для экспертов, который она пока не озвучит.

Снегур готова пройти любую экспертизу, чтобы вернуть Софию в семью. Она готова сохранить родственные отношения с бабушкой, но та лишь обвиняет ее в похищении ребенка и намеренном заражении внучки туберкулезом.

«Я ее просила 3 июня 2019 года договориться и не ругаться, не портить психику Софии. Но вместо того чтобы договариваться, Татьяна Николаевна обвинила меня в попытке похищения ребенка, что я требовала у нее полтора миллиона, что я лично заразила Софию туберкулезом», — рассказала женщина.



Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Фото sledcom.ru

Делом заинтересовались Бастрыкин и «Пусть говорят»

Тем временем усилия женщины все больше приносят плоды. Так, Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту торговли и похищения несовершеннолетней. Против сотрудников опеки, допустивших длительное пребывание ребенка в чужой семье, возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял его под личный контроль.

Кроме того, ситуацию удалось вывести на федеральное ТВ. Накануне вечером на Первом канале вышла передача, посвященная истории Юлии Снегур. В сюжете, например, показали кадры того, как бабушка забирала девочку у жительницы Челнов. На программу пришли сама Снегур и бабушка девочки, по видеосвязи там выступал также замруководителя исполкома Челнов Рамиль Халимов — он заявил, что Снегур представилась органам опеки «дальней родственницей» девочки.

В завершение передачи Юлия Снегур смогла увидеться с «приемной» дочерью на несколько минут.

Ольга Плешкова