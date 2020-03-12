Россиянка Софья Очигава завоевала титул чемпионки мира по боксу в Казани
Российская спортсменка Софья Очигава завоевала титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в весовой категории до 61,23 кг. Поединок прошел в Казани и завершился нокаутом в четвертом раунде.
Соперницей россиянки была итальянка Анджела Канниццаро.
Для Очигавы эта победа стала третьей на профессиональном ринге и первой нокаутом.Спорт Татарстан
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