Россиянка Софья Очигава завоевала титул чемпионки мира по боксу в Казани

Фото: скриншот (на фото — Софья Очигава)

Российская спортсменка Софья Очигава завоевала титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в весовой категории до 61,23 кг. Поединок прошел в Казани и завершился нокаутом в четвертом раунде.

Соперницей россиянки была итальянка Анджела Канниццаро.

Для Очигавы эта победа стала третьей на профессиональном ринге и первой нокаутом.