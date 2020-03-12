В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр — 2020
В Древней Олимпии прошла торжественная церемония зажжения олимпийского огня Игр-2020 в Токио.
На мероприятии присутствовали президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и несколько других официальных лиц.
Зажжение факела было доверено актрисе Ксанти Георгиу, которая произнесла у развалин античного храма Геры молитву. Церемония состоялась без зрителей из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса.
Таким образом, с сегодняшнего дня стартовала эстафета олимпийского огня, которая вначале пройдет на территории Греции до 19 марта, а потом будет передана организационному комитету Игр.
Планируется, что эстафета закончится в день открытия Олимпиады-2020 в Токио — 24 июля.
Ранее сообщалось о возможном переносе Олимпийских игр в Японии на два года.СпортОбщество
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