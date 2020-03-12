В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр — 2020

В Древней Олимпии прошла торжественная церемония зажжения олимпийского огня Игр-2020 в Токио.

На мероприятии присутствовали президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и несколько других официальных лиц.

Зажжение факела было доверено актрисе Ксанти Георгиу, которая произнесла у развалин античного храма Геры молитву. Церемония состоялась без зрителей из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса.

Таким образом, с сегодняшнего дня стартовала эстафета олимпийского огня, которая вначале пройдет на территории Греции до 19 марта, а потом будет передана организационному комитету Игр.

Планируется, что эстафета закончится в день открытия Олимпиады-2020 в Токио — 24 июля.

Ранее сообщалось о возможном переносе Олимпийских игр в Японии на два года.