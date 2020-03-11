Олимпиаду в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры 2020 года могут быть перенесены на один или два года из-за угрозы распространения коронавируса.

По словам члена оргкомитета события Харуюки Такахаши более предпочтительным является перенос на 2022 год, так как календарь спортивных событий на ближайшее время уже заполнен. При этом федерациям, возможно, придется провести повторные квалификационные старты.

В настоящий момент Олимпийские игры — 2020 в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Отметим, что тестовые соревнования на Олимпиаде уже были отменены из-за угрозы распространения болезни.

По последним данным, в Японии число зараженных коронавирусом достигло 1 277 человек.