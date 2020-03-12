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Часть депутатов Госдумы РФ отправили на карантин из-за коронавируса

14:43, 12.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус 1
Часть депутатов Госдумы РФ отправили на карантин из-за коронавируса

Часть депутатов Госдумы сегодня была отправлена на карантин из-за коронавируса. В частности, речь идет о депутате от ЛДПР Сергее Катасонове и контактировавших с ним парламентариях.

Катаносов после посещения Франции несколько дней выходил на работу. В несоблюдении карантина по коронавирусу его обвинил Владимир Жириновский. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин временно поручил аннулировать пропуск Катаносова, а также поместить на карантин его помощников и депутатов, контактировавших с ним, передает ТАСС.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов запретил чиновникам зарубежные поездки.

Общество Татарстан
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