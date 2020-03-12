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Минниханов запретил чиновникам поездки за рубеж

10:27, 12.03.2020
Минниханов запретил чиновникам поездки за рубеж
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент РТ Рустам Минниханов запретил чиновникам зарубежные поездки. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь казанского Кремля Лилия Галимова.

По словам Галимовой, в связи с распространением коронавируса в мире в Татарстане приняли решение в индивидуальном порядке разработать план по переносу крупных мероприятий на другие даты. Президент принял решение отменить загранкомандировки чиновников. Отдельно он настоятельно рекомендует родителям в дни школьных каникул воздержаться от выездов с детьми за пределы страны.

Ранее Всемирная организация здравоохранения официально объявила ситуацию с коронавирусом в мире пандемией.

Общество Татарстан
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