Минниханов запретил чиновникам поездки за рубеж

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент РТ Рустам Минниханов запретил чиновникам зарубежные поездки. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь казанского Кремля Лилия Галимова.

По словам Галимовой, в связи с распространением коронавируса в мире в Татарстане приняли решение в индивидуальном порядке разработать план по переносу крупных мероприятий на другие даты. Президент принял решение отменить загранкомандировки чиновников. Отдельно он настоятельно рекомендует родителям в дни школьных каникул воздержаться от выездов с детьми за пределы страны.

Ранее Всемирная организация здравоохранения официально объявила ситуацию с коронавирусом в мире пандемией.