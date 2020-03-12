Плей-офф «Ак Барса» может пройти без зрителей

Фото: Максим Платонов

Для профилактики распространения коронавируса в Татарстане ряд массовых мероприятий может пройти без зрителей. Об этом рассказала пресс-секретарь казанского Кремля Лилия Галимова.

Сейчас определяют форму и даты культурных и спортивных мероприятий, в том числе концерта пианиста Дениса Мацуева, а также игры плэй-офф хоккейной команды «Ак Барс».

«Мы не говорим о запрете, говорим о выходе на план, который позволит минимизировать риски, связанные с ситуацией коронавируса в мире. Ведутся переговоры со спортивными федерациями по минимизации количества зрителей. Такая практика проведения мероприятий без зрителей уже появилась, организуются телетрансляции», — пояснила Лилия Галимова.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов запретил чиновникам зарубежные поездки.

