Казанский суд посадил солдата за неуставные отношения

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К 1 году колонии-поселения приговорил солдата-призывника из Дагестана Казанский гарнизонный военный суд. 20-летний Абдулгани Гусенов признан виновным в нарушении уставных отношений с применением насилия и причинением средней тяжести вреда здоровью такому же призывнику (п. «д» ч. 2 ст. 335 УК РФ).



Судом установлено — конфликт между рядовыми разных подразделений был спонтанным: 12 апреля 2019 года обвиняемый занимался уборкой территории, будущий потерпевший — расчисткой помещения от мусора, затем принес этот мусор на уже убранную территорию и нести в другое место отказался. После словесной перепалки один солдат кинул другого, как мусор, через плечо.

В результате этого приема потерпевший ударился об асфальт головой, а еще получил серьезную травму ключицы, провел в госпитале больше трех недель и на службу в армию больше не вернулся.

Рассматривал это уголовное дело Казанский гарнизонный военный суд на выезде — во Дворце культуры Российской Армии в Йошкар-Оле перед военнослужащими части, в которой произошел конфликт.

Подсудимый полностью признал вину. Сказал, что причинять вред здоровью сослуживца не хотел и уже извинился перед ним. Потерпевший заявил гражданский иск, требуя 1,1 млн рублей с Гусенова и Минобороны в солидарном порядке в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда. Однако суд установил — Гусенов действовал один, без участия должностных лиц Минобороны, а потому счел претензии потерпевшего к министерству несостоятельными и признал за ним право требовать компенсации лишь с осужденного — в гражданском порядке.

По иску военного прокурора суд взыскал с Гусенова 8 тысяч 963 рубля — расходы на лечение потерпевшего в госпитале Минобороны РФ.

Также на выездном заседании суд вынес частное постановление в адрес командира части, требуя укрепления воинской дисциплины. В процессе было установлено, что пресечь преступление мог бы сержант, назначенный старшим команды по уборке территории, однако должный контроль за подчиненными, включая Гусенова, он не осуществлял. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее в военном суде Казанского гарнизона стартовал процесс по аферам с «продажей» мест будущей службы офицеров-танкистов.