Том Хэнкс заразился коронавирусом

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Звезда Голливуда Том Хэнкс и его жена оказались заражены коронавирусом. Они заболели во время посещения Австралии.

Как написал актер в Twitter, в путешествии оба супруга почувствовали недомогание. У жены Хэнкса Риты Уилсон поднялась температура.

«Чтобы сделать все правильно, как сейчас и нужно, мы сдали анализы на коронавирус», — написал Хэнкс в социальной сети. Он добавил, что результаты теста на вирус оказались положительными.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация сообщила об обнаружении коронавируса у звезды баскетбола Руди Гоберта, играющего за «Юта Джаз». Игровой сезон лиги по этой причине был прерван на неопределенный срок.