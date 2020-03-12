Том Хэнкс заразился коронавирусом
Звезда Голливуда Том Хэнкс и его жена оказались заражены коронавирусом. Они заболели во время посещения Австралии.
Как написал актер в Twitter, в путешествии оба супруга почувствовали недомогание. У жены Хэнкса Риты Уилсон поднялась температура.
March 12, 2020
«Чтобы сделать все правильно, как сейчас и нужно, мы сдали анализы на коронавирус», — написал Хэнкс в социальной сети. Он добавил, что результаты теста на вирус оказались положительными.
Ранее Национальная баскетбольная ассоциация сообщила об обнаружении коронавируса у звезды баскетбола Руди Гоберта, играющего за «Юта Джаз». Игровой сезон лиги по этой причине был прерван на неопределенный срок.ОбществоКультураМедицина
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