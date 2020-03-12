НБА приостановила матчи, у игрока «Юты» нашли коронавирус

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сообщила на своем официальном сайте о приостановке регулярного чемпионата из-за угрозы распространения корона вируса.

Такое решение было принято после того, как баскетболист «Юта Джаз» Руди Гобер сдал положительный анализ на данный вирус.

Сегодняшний матч «Юты» против «Оклахома Тандерс» был отменен.

Остальные встречи среды пройдут в запланированном режиме, после чего лига официально приостановит текущий чемпионат на неопределенное время.

