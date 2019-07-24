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Правительство России намерено запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут

14:35, 24.07.2019
Правительство России намерено запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
Фото: gibdd102.ru

Правительство РФ выступило за концепцию суперсервиса по оформлению европротокола онлайн.

Приложение даст возможность гражданам без участия сотрудников ГИБДД оформлять аварии. Проект разработан Центральным банком России при поддержке Минкомсвязи РФ. С помощью портала госуслуг и мобильного приложения участники аварии смогут оформлять ДТП в электронном виде.

В пилотном режиме суперсервис начнет работу в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Ожидается, что это произойдет в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года. Информация размещена на официальном портале правительства РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане могут протестировать новое мобильное приложение для регистрации ДТП.

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