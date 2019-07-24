Правительство России намерено запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут

Правительство РФ выступило за концепцию суперсервиса по оформлению европротокола онлайн.

Приложение даст возможность гражданам без участия сотрудников ГИБДД оформлять аварии. Проект разработан Центральным банком России при поддержке Минкомсвязи РФ. С помощью портала госуслуг и мобильного приложения участники аварии смогут оформлять ДТП в электронном виде.

В пилотном режиме суперсервис начнет работу в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Ожидается, что это произойдет в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года. Информация размещена на официальном портале правительства РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане могут протестировать новое мобильное приложение для регистрации ДТП.