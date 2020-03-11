Гендиректор «Яндекса» назвал Иннополис хорошим, но маленьким местом для езды беспилотных автомобилей

Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож на встрече президента России Владимира Путина с инвесторами рассказал, что России необходимо опережающее технологическое регулирование. В качестве примера он привел беспилотные автомобили.

«Если взять и посмотреть на регулирующие документы в области автономного транспорта в Китае или Америке, обычно какое-нибудь постановление транспортного ведомства, как регулировать эту область, начинается с абзаца: «Мы считаем, что наша страна должна быть передовой в области, в этой технологии, поэтому…» Дальше регулирование следует из этой цели, и это прямо в документе», — цитирует Воложа пресс-служба Кремля.

По его словам, в результате в США «можно ездить по обычным городам совсем без водителя».

«Мы здесь ездим только по Иннополису. Иннополис — это хорошее, но очень маленькое место с очень простыми условиями. Мы хотим ездить по настоящим улицам. Мы не можем, регулирование не позволяет», — отметил глава «Яндекса».

Ранее Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, регламентирующий использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Всего на сегодняшний день по дорогам Москвы и Татарстана в экспериментальном режиме курсирует 91 беспилотный автомобиль.