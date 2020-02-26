Путин одобрил дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин одобрил идею провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля. Этот день сделают выходным.

«Владимир Владимирович только что согласился с этим [предложением], поэтому мы исходим из этого, — сказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

Также он уточнил, что в законе будет прописано, что голосование проходит 22 апреля, «что это будет нерабочий день, и это будет связано с теми выходными, которые существуют в Трудовом кодексе», передает ТАСС.

Напомним, идею сделать днем голосования 22 апреля предложил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию Андрей Клишас.

