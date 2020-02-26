Путин одобрил дату голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин одобрил идею провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля. Этот день сделают выходным.
«Владимир Владимирович только что согласился с этим [предложением], поэтому мы исходим из этого, — сказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.
Также он уточнил, что в законе будет прописано, что голосование проходит 22 апреля, «что это будет нерабочий день, и это будет связано с теми выходными, которые существуют в Трудовом кодексе», передает ТАСС.
Напомним, идею сделать днем голосования 22 апреля предложил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию Андрей Клишас.
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