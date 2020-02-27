Боксер Рой Джонс мечтает о встрече с Миннихановым
Американский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший обещал приехать в Казань на турнир «Кубок Казанского Кремля».
«В Казани Рой Джонс мечтает о личной встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым», — сообщил президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев (цитата по «Татар-информ»).
Турнир по профессиональному боксу «Кубок Казанского Кремля» пройдет в Казани 12 марта.
Напомним, в сентябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал приказ о предоставлении российского гражданского американскому боксеру Рою Джонсу-младшему.СпортОбществоВласть Татарстан
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