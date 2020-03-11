Минниханов обсудил развитие отечественного судоходства с главой Федерального агентства морского и речного транспорта

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко.

В ходе встречи, которая прошла в Доме правительства РТ, стороны обсудили развитие отечественного речного транспорта, а также другие темы, касающиеся судоходной отрасли.

Также в ней приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что Зеленодольский завод им. Горького планирует спустить на воду первое в России пассажирское судно проекта 03622 «Чайка», двигатель которого работает на сжиженном природном газе (СПГ), 15 мая этого года.

