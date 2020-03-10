Первое пассажирское судно в России на СПГ спустят на воду в мае

Зеленодольский завод им. Горького планирует спустить на воду первое в России пассажирское судно проекта 03622 «Чайка», двигатель которого работает на сжиженном природном газе (СПГ), 15 мая этого года.



«Я, как директор завода, говорю, что я его спущу на воду 15 мая, чего бы мне это ни стоило. Прием и сдача испытаний планируется в 20-х числах июля и закончится к 10—20 августа», — заявил гендиректор завода Александр Карпов.

Строительство первого в России пассажирского экскурсионного корабля, использующего в качестве топлива СПГ, ведется по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Сумма контракта — 320 млн рублей, зеленодольский завод пока получил лишь 54 млн рублей, передает «Татар-информ».

«Чайка» представляет собой теплоход пассажировместимостью 250 человек с пассажирским салоном и прогулочной палубой. Судно, по сравнению с эксплуатируемыми в настоящее время, является более комфортабельным, безопасным и современным. На теплоходе, помимо системы кондиционирования пассажирского салона, будет установлено аудио-визуальное оборудование, Wi-Fi. Также там разместится ресторан на 200 посадочных мест.