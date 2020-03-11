«Конкурсник» раскрыл сумму требований АСВ к «Фабрике Алафузова»

Фото: realnoevremya.ru / Виталий Ахмеров

Конкурсный управляющий «Алафузовских мануфактур» опубликовал резолютивную часть решения Арбитражного суда Татарстана по банкротству компании. Из документа становится ясно, что сумма требований АСВ от лица «Булгар банка» составляет 80,8 млн рублей.

Согласно материалам суда, опубликованным в реестре сведений о банкротстве, в залоге банка находились помещения бывшего льнокомбината общей площадью 6 922 кв. м и земельные участки на 7 270 кв. м.

Ранее владелец компании и основатель лофта «Фабрика Алафузова» Андрей Питулов рассказывал, что брал в «Булгар банке» кредит на 36 млн рублей. Однако после краха банка компании был предъявлен иск на 100 млн.

Сейчас здание андерграундного лофта выставлено на продажу за 300 млн рублей.