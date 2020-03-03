Читинский гарнизонный суд вынес приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым

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Солдата-срочника Руслана Мухатова, издевавшегося над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, приговорили к двум годам условно и штрафу в 30 тыс. рублей.

Как сообщает RT, суд принял во внимание, что Мухатов впервые привлекается к уголовной ответственности, признал свою вину и согласился возместить ущерб. Также была принята позиция потерпевших о снисхождении.

Ранее гособвинение попросило для Мухатова два года колонии-поселения.