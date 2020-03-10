Суд в отношении скандально известной матери из Челнов перенесли из-за смены имени и фамилии 2 года назад

Фото: скриншот

В Мамадышском районном суде сегодня состоялось первое слушание по делу скандально известной многодетной матери из Набережных Челнов Агины Алтынбаевой. Однако суд объявил перерыв так как выяснилось, что женщина еще 2 года назад сменила имя и фамилию.

«В связи с тем, что за все время следственных действий и утверждения обвинительного заключения они ни разу, никто из них, не проверили мои фактические личные данные, они всей красой показали свою компетентность некомпетентностью. Мой адвокат заявил ходатайство, что в связи с этим дело совершенно не может быть рассмотрено», — написала Алтынбаева в сети «ВКонтакте».

Она отметила, что судья направил ее дело на дополнительное расследование, а следователя отстранили.

Напомним, в середине февраля Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Алтынбаевой. Она обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни, и применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 10 ноября 2019 года на автодороге М-7 «Волга» Москва — Уфа на территории Елабужского района РТ обвиняемая усадила за руль движущегося со скоростью 130 км/ч автомобиля 6-летнего сына. В дальнейшем, 23 ноября, находясь в отделе полиции в Мамадыше, женщина порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее.