Следком завершил расследование уголовного дела в отношении скандально известной матери из Челнов

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летней скандально известной многодетной матери из Набережных Челнов Агины Алтынбаевой. Она обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни, и применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 10 ноября 2019 года на автодороге М-7 «Волга» Москва — Уфа на территории Елабужского района РТ обвиняемая усадила за руль движущегося со скоростью 130 км/ч автомобиля 6-летнего сына. В дальнейшем, 23 ноября, находясь в отделе полиции в Мамадыше, женщина порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. Также Алтынбаева разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы. В результате ее действий сотрудница полиции получила телесные повреждения.

Вину женщина не признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В СК отметили, что обвиняемая уже пять раз привлекалась к уголовной ответственности, а также 33 раза — к административной.

