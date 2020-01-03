Многодетная мать из Челнов, посадившая сына за руль, пожелала смерти больному ребенку

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Скандально известная многодетная мать из Набережных Челнов продолжает оскорблять любого, кто пытается привлечь ее к ответственности. На этот раз она публично пожелала смерти больному ребенку полицейского.

Третье по счету уголовное дело на Алтынбаеву завели после нападения на сотрудницу полиции. В полиции Алтынбаева порвала административные протоколы, составленные в отношении ее, ударила по руке и толкнула женщину-полицейского. Получив на руки копии заявления, Алтынбаева обвинила женщину в корыстных целях, а ее ребенка, страдающего от заболевания, назвала «больной личинкой».



“[...] Я не желаю чтобы имнно она сдохла. В связи с тем, что хрюшка старая хочет поиметь деньги, я желаю чтобы отпрыска она похоронила вперед себя, а потом сидела на могиле его и громко рыдала кусая локти», — написала Алтынбаева на своей странице в сети «ВКонтакте». (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. ред.).

Отметим, что в российской судебной практике известен случай, когда за угрозу детям сотрудников полиции человек получил реальный срок. Так, блогер Михаил Синица публично призывал через социальную сеть к насилию в отношении детей сотрудников силовых ведомств. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), он получил 5 лет лишения свободы.

