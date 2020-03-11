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В iOS для iPhone впервые появится меню приложений

04:27, 11.03.2020
В iOS для iPhone впервые появится меню приложений
Фото: pxhere.com

В новой операционной системе iOS 14 для iPhone от американской компании Apple появится отдельная страница со всеми приложением, как сейчас это реализовано в ОС Android.

Однако если в Android это отдельное меню приложений, которое находится под домашним экраном, то в случае iOS появится дополнительный рабочий стол.

Также пользователям будут доступны возможности сортировки приложений, например, по пропущенным уведомлениям и личным предпочтениям в зависимости от времени суток и местоположения, пишет ixbt.com со ссылкой на источник.

Ранее эксперты назвали лучшее время для покупки iPhone в России.

Технологии
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