В iOS для iPhone впервые появится меню приложений

В новой операционной системе iOS 14 для iPhone от американской компании Apple появится отдельная страница со всеми приложением, как сейчас это реализовано в ОС Android.

Однако если в Android это отдельное меню приложений, которое находится под домашним экраном, то в случае iOS появится дополнительный рабочий стол.

Также пользователям будут доступны возможности сортировки приложений, например, по пропущенным уведомлениям и личным предпочтениям в зависимости от времени суток и местоположения, пишет ixbt.com со ссылкой на источник.

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