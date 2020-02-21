Эксперты назвали лучшее время для покупки iPhone в России

Выгоднее всего покупать новые модели iPhone в феврале и марте. Об этом сообщили эксперты «Яндекс.Маркета», которые провели исследование о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 11 февраля 2020 года.

Они отмечают, что цены на новые гаджеты от Apple начинают снижаться сразу после официального старта продаж в начале осени. После этого их стоимость меняется уже незначительно.

Среди моделей 2019 года наибольшее падение стоимости было зафиксировано у iPhone 11 Pro с объемом памяти 512 Гб. К ноябрю устройство потеряло в стоимости уже 15%. Медленнее всего теряла в цене линейка Xr и 11, пишет RNS.

Ранее эксперты независимой лаборатории RF Exposure Lab из Калифорнии по итогам исследования выяснили, что уровень радиочастотного излучения у смартфона iPhone 11 Pro превышает допустимую норму более чем в два раза.