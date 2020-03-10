Матч казанского «Динамо» в еврокубках снова отложили из-за коронавируса

Гостевой матч «Динамо-Казань» в рамках Кубка ЕКВ против итальянской «Бусто-Арсицио» отложен из-за коронавируса, сообщает официальный сайт турнира.

«Учитывая текущую ситуацию, CEV считает, что самый безопасный и наиболее подходящий способ действий — отложить следующие матчи до дальнейшего уведомления. Мы все переживаем необычайную ситуацию, с которой никогда не сталкивались, и это наносит вред всему нашему обществу, а не только нашей волейбольной семье», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее встречу казанского «Динамо» в Италии уже переносили, но чуть позже организаторы турнира приняли решение провести матч на домашней арене итальянской команды.

Первая игра между «Динамо» и «Бусто-Арсицио» завершилась победой казанских волейболисток со счетом 3:0. В случае успешного выступления в ответном матче, команда Гилязутдинова может выйти в полуфинал турнира.

В воскресенье власти Италии отменили все внутренние спортивные мероприятия в стране до 3 апреля из-за коронавируса. На данный момент на территории этой страны зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения вирусом, 631 из которых закончились летальным исходом.