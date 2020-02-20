Казанское «Динамо» обыграло «Бусто-Арсицио» в 1/4 финала Кубка ЕКВ

«Динамо-Казань» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕКВ в трех сетах обыграло итальянскую «Бусто-Арсицио» (3:0)

Казанские волейболистки уверенно вели по ходу всей игры, в нужный момент отрываясь от соперника в счете. В итоге как таковой борьбы в первых двух сетах не получилось. В третьей партии «Динамо» оказалось точнее в концовке и одержало убедительную победу.

В ответной встрече команде Ришата Гилязутдинова достаточно взять два сета, чтобы выйти в полуфинал турнира.

«Динамо-Казань» (Россия) — «Бусто-Арсицио» (Италия) — 3:0 (25:17, 25:12, 25:20).