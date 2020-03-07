Волейболистки казанского «Динамо» не готовы лететь в Италию на матч плей-офф Кубка CEV

Волейболистка «Динамо-Казань» Саманта Фабрис призналась, что игроки казанской команды не готовы лететь в Италию на ответный матч четвертьфинала плей-офф Кубка CEV против местной «Бусто-Арсицио» из-за эпидемии коронавируса.

«В Италии сейчас очень неприятная ситуация из-за коронавируса. У меня много друзей среди волейболистов, и им приходится играть без зрителей, что никому не хочется. У нас тоже непонятная ситуация с ответным матчем Кубка CEV. Проблема в том, что если мы полетим в Италию, то затем нужно провести в карантине 14 дней, а у нас на это нет времени из-за чемпионата России. Мы готовы сыграть с итальянками дома или на нейтральной площадке», — сказала Фабрис журналистам.

Накануне руководство Европейской конфедерации волейбола (CEV) приняло решение не переносить матч «Динамо-Казань» против «Бусто-Арсицио» из Италии. Ответная четвертьфинальная встреча должна будет состояться 11 марта при закрытых трибунах в Бусто-Арсицио.



Теперь, в случае если казанская команда отправится на матч в Италию, то по приезду в Россию волейболисток и обслуживающий персонал клуба ожидает 14-дневный карантин. Это обстоятельство может вынудить «Динамо-Казань» пропустить часть плей-офф чемпионата России, где казанцы уже добрались до стадии полуфинала турнира.

Отметим, что также в Италии придется сыграть другому российскому коллективу — «Факелу», которому предстоит выезд в Перуджу. При этом матчи команд из других стран против итальянских клубов были перенесены в Словению. Руководство CEV пока не комментирует такую избирательность в отношении российских коллективов.