Матч «Динамо-Казань» в Кубке ЕКВ перенесен из-за коронавируса в Италии

Ответный матч четвертьфинала Кубка ЕКВ по волейболу среди женщин между казанским «Динамо» и итальянским «Бусто-Арсицио» перенесен из-за эпидемии коронавируса.

Еврокубковая встреча должна была состояться 4 марта в Италии. По сообщению итальянской стороны, казанская команда отказалась ехать в страну, где отмечается рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее предполагалось, что встреча пройдет в закрытом режиме без присутствия зрителей. Отмечается, что для проведения перенесенного матча выделено три даты — 18 марта, 1 или 4 апреля.

Неделю назад в Казани «Динамо» обыграло итальянок со счетом 3:0.

Также из-за коронавируса отменены четыре матча Кубка ЕКВ.