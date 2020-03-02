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Матч «Динамо-Казань» в Кубке ЕКВ перенесен из-за коронавируса в Италии

17:40, 02.03.2020
Матч «Динамо-Казань» в Кубке ЕКВ перенесен из-за коронавируса в Италии
Фото: vk.com/vcdinamokazan

Ответный матч четвертьфинала Кубка ЕКВ по волейболу среди женщин между казанским «Динамо» и итальянским «Бусто-Арсицио» перенесен из-за эпидемии коронавируса.

Еврокубковая встреча должна была состояться 4 марта в Италии. По сообщению итальянской стороны, казанская команда отказалась ехать в страну, где отмечается рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее предполагалось, что встреча пройдет в закрытом режиме без присутствия зрителей. Отмечается, что для проведения перенесенного матча выделено три даты — 18 марта, 1 или 4 апреля.

Неделю назад в Казани «Динамо» обыграло итальянок со счетом 3:0.

Также из-за коронавируса отменены четыре матча Кубка ЕКВ.

СпортВолейбол Татарстан
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