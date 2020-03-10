Пожилым людям в Татарстане помогут добраться до медицинских организаций

В 2020 году в медицинские организации для медосмотра планируется доставить 93,02 тысячи человек старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Об этом заявила министр труда и занятости РТ Эльмира Зарипова в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сегодня днем.

В 2019 году для этой задачи в рамках нацпроекта «Демография» были приобретены 43 автомобиля. В прошлом году это позволило доставить до медорганизаций 36, 8 тысячи граждан. В этом году план увеличился в несколько раз. В соответствии с графиком доставки на 5 марта 2020 года помощь в доставке на диспансеризацию оказана 17,1 тысячи человек старше 65 лет.

Одной из задач нацпроекта «Демография» является увеличение продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 году. Доставка пожилых граждан из сельской местности до медучреждений позволяет обнаружить заболевания на ранней стадии.

«Граждане возрастной категории 65+ просто ехали на диспансеризацию, но в итоге некоторым необходимо было экстренно госпитализироваться. Люди ни на что не жаловались, но в результате профессионального осмотра обнаружились заболевания, требующие экстренной помощи» — заметила Эльмира Зарипова.

Ранее сообщалось, что в 2020—2021 годах в рамках реализации нацпроекта «Демография» в Татарстане будет выделено 86,9 млн рублей на переобучение женщин.

