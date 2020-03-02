Поправки Путина в Конституцию предусматривают упоминание Бога и русского народа как государствообразующего

Поправки, которые предложил президент России Владимир Путин к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, предусматривают упоминание Бога в тексте.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — зачитал спикер Госдумы Вячеслав Володин текст поправок (цитата по ТАСС).

Более того, текст изменений включает в себя положения о русском народе как государствообразующем.

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, [говорится] о русском народе как государствообразующем народе, это крайне важно, входящем в многонациональный союз равноправных народов РФ, это тоже важно», — отметил Володин.

Отмечается, что в тексте президентских поправок говорится о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, а также гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Срок предоставления поправок к законопроекту истек в понедельник, 2 марта, в 18:00 по московскому времени.

Напомним, Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект по поправкам к Конституции во втором чтении 10 марта, а в третьем — 11 марта.

