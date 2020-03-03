Муфтий Татарстана выступил против упоминания государствообразующего народа в Конституции

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Глава Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин раскритиковал включение в Конституцию статьи о государствообразующем народе. По его мнению, это может «повлечь непоправимые последствия».

«Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной единственной нации», — передает «Интерфакс» слова муфтия.

Камиль хазрат согласился, что русские являются самой многочисленной нацией РФ, но напомнил о других коренных народах, проживающих в стране.

«Мы — россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства», — подчеркнул руководитель ДУМ РТ.

Напомним, что среди внесенных предложений по поправкам в Конституцию есть и статья, предлагающая зафиксировать статус русского языка как языка государствообразующего народа России.