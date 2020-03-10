В Татарстане каждую десятую женщину не брали на работу из-за пола

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исследование показало, что в Татарстане 10% ищущих работу женщин сталкивались с отказами из-за своего пола. Еще 17% утверждают, что им отказывали по той же причине, но не признавались в этом.

Чаще всего отказы поступали в производственной и строительной сфере, передает пресс-служба сервиса hh.ru.

Также выяснилось, что 23% женщин-респондентов Республики сталкивались с трудностями в поисках работы при наличии маленьких детей, при выходе из декрета — 19%.

Отмечается, что время поиска работы намного заметнее зависит не от пола, а от возраста. В возрастной группе от 55 лет и старше 14% соискателей искали свою текущую работу год или больше, в то время как среди соискателей от 18 до 24 лет эта доля составила лишь 2%.