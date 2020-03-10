Тренер «Амура»: «Смогли бы затянуть серию с «Ак Барсом»? После драки кулаками не машут»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от серии плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».

— Дальневосточные болельщики до сих пор переживают, что «Амур» в домашней мини-серии с «Нефтехимиком» не завоевал путевку в плей-офф, где в татарстанском дерби «Ак Барс» чуть позже не оставил Нижнекамску ни шанса — 4-0. И многие фанаты уверены, что «Амур» на месте «Нефтехимика» дал бы бой. Что скажете?

— После драки кулаками не машут, и нет смысла сейчас обсуждать, смог бы «Амур» затянуть серию с Казанью. Факты говорят о том, что «Нефтехимик» в жесткой и упорной борьбе выиграл свою путевку, получив шанс побороться с лидером конференции. Следил за этой серией и не могу сказать, что для «Ак Барса» она стала легкой прогулкой, в двух домашних матчах Нижнекамск цеплялся.

— В тактическом плане «Нефтехимик» играл правильно? Все-таки «Амуру» в конце зимы удалось перевести встречу с «Ак Барсом» в овертайм — и секреты Казани вам, наверное, известны...

— У Нижнекамска тоже был овертайм, ну а система игры «Ак Барса» всем известна. Казань очень мощно начинает, играет агрессивно, в давление, не строит позиционную оборону. Команда очень хорошо укомплектована, имеет возможности для ротации звеньев, поэтому энергозатратный стиль ей подходит, — сказал Гулявцев.

Напомним, «Нефтехимик» вышел в плей-офф с восьмого места Восточной конференции, выиграв конкуренцию у хабаровского «Амура». В первом раунде нижнекамцы уступили 0:4 казанскому «Ак Барсу».