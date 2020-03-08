«Ак Барс» в четвертый раз обыграл «Нефтехимик» и вышел в полуфинал Восточной конференции

«Ак Барс» в четвертый раз обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (1:0) в серии плей-офф Кубка Гагарина.

Решающим стал второй период, где Станислав Галиев забросил единственную и победную шайбу в матче. Нижнекамцы пытались отыграться, но пробить Тимура Билялова так и не смогли.

Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию с «Нефтехимиком» со счетом 4:0 и вышел в полуфинал Восточной конференции. Следующий соперник казанцев определится чуть позже.

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Голы:

0:1 Галиев (Рукавишников, Фрэттин, 26:30).