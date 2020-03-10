Гендиректор «Салавата» рассказал об отличиях серии с «Авангардом» от прошлогоднего финала Востока

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов оценил противостояние уфимской команды с омским «Авангардом» в первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина.

«Мы каждый матч боремся, стараемся за счет бойцовских качеств добиваться результата, и пока получается. Это противостояние с «Авангардом» отличается от прошлогоднего финала конференции (в 2019 году в финале Востока «Авангард» победил «Салават» в шести матчах, — прим. ред.). Тогда это была уже третья серия в плей-офф, а сейчас первая. У нас имелись потери в составе и усталость.

В этом году ситуация иная, поэтому пока бьемся и пытаемся добиться позитивного результата. В бойцовских качествах наших ребят мы не сомневались — сейчас они проявляют их и добиваются результата. Теперь главное — довести эту серию до победного конца», — сказал Курносов.

Накануне «Салават Юлаев» в гостях крупно обыграл «Авангард» и вышел вперед в серии до четырех побед — 3:2. Следующая игра в Уфе может стать решающей для выхода в полуфинал плей-офф Восточной конференции.