«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом»

«Салават Юлаев» в гостях крупно обыграл омский «Авангард» (6:3) в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

В течение двух периодов на площадке шла равная борьба, где уфимцы оказались чуть успешнее при реализации моментов. В третьем периоде «Салават» сумел забросить трижды, на что «Авангард» ответил лишь голом Шумакова в самом конце встречи.

Таким образом, уфимцы вышли вперед в серии — 3:2. Следующий матч в Уфе может стать решающим, если «Салават» обыграет омичей, то выйдет в полуфинал Восточной конференции.

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Голы:

1:0 (05:22) — Дедунов (Покка, мен.);

1:1 (06:16) — Хохряков (Крикунов, Кадейкин, бол.);

2:1 (22:33) — Покка (Емелин);

2:2 (30:15) — Ларсен (Маннинен, Умарк, бол.);

2:3 (34:42) — Жарков (Кадейкин, Арзамасцев);

2:4 (45:22) — Маннинен (Ларсен, Умарк);

2:5 (48:00) — Картаев (мен.);

2:6 (55:20) — Хохряков (Жарков);

3:6 (57:28) — Шумаков (Кошелев, бол);