«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом»
«Салават Юлаев» в гостях крупно обыграл омский «Авангард» (6:3) в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
В течение двух периодов на площадке шла равная борьба, где уфимцы оказались чуть успешнее при реализации моментов. В третьем периоде «Салават» сумел забросить трижды, на что «Авангард» ответил лишь голом Шумакова в самом конце встречи.
Таким образом, уфимцы вышли вперед в серии — 3:2. Следующий матч в Уфе может стать решающим, если «Салават» обыграет омичей, то выйдет в полуфинал Восточной конференции.
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Голы:
1:0 (05:22) — Дедунов (Покка, мен.);
1:1 (06:16) — Хохряков (Крикунов, Кадейкин, бол.);
2:1 (22:33) — Покка (Емелин);
2:2 (30:15) — Ларсен (Маннинен, Умарк, бол.);
2:3 (34:42) — Жарков (Кадейкин, Арзамасцев);
2:4 (45:22) — Маннинен (Ларсен, Умарк);
2:5 (48:00) — Картаев (мен.);
2:6 (55:20) — Хохряков (Жарков);
3:6 (57:28) — Шумаков (Кошелев, бол);
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