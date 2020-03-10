В Татарстане главврач ЦРБ освобожден из-под домашнего ареста

Новошешминский райсуд Татарстана отказался продлевать домашний арест главврачу Центральной больницы района и депутату райсовета Рафису Вафину. Как выяснило «Реальное время», суд избрал подозреваемому запрет определенных действий.



Прокуратуре не удалось добиться отмены решения райсуда в апелляционной инстанции, и главврач смог вернуться к работе. Последнее «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Минздрава республики.

Напомним, под домашним арестом руководитель Новошешминской ЦРБ находился с сентября 2019-го. Еще тогда Следком заподозрил его в шантаже потерпевшей с целью изменения ее показаний, помехах следствию и преступной халатности при оказании медицинской помощи. Вафин с претензиями не согласен.

Поводом для расследования стали смерти детей в Новошешминской больнице: 18 декабря 2018-го от внутреннего кровотечения скончалась 16-летняя Милена, 10 июля 2019-го погибла 10-месячная София. По этим фактам возбудили дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) в отношении неустановленных медицинских работников.

По данным «Реального времени», первоначально по делу работали татарстанские следователи, но позже все материалы передали сотрудникам подразделения Главного следственного управления Следкома РФ с дислокацией в Нижнем Новгороде. Именно они направляли ходатайство о продлении домашнего ареста Вафину в Новошешминский райсуд.

Ранее глава района предлагал взять главврача на поруки.