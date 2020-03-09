Шнуров в стихах прокомментировал обвал рынков
Музыкант (а с недавних пор член политической «Партии роста») Сергей Шнуров выложил в инстаграм стихотворение, посвященное обвалу рынков. В стихотворении он «не удивился, но восхитился» движением котировок вниз.
«Пусть борода моя седа,
И праздник кончился уже.
*****[выпью] агдам. За милых дам!
Слежу на новом вираже,
За котировками торгов,
Которые в ****[глубоко] летят!
Устал я говорить,- ого...
Не удивляюсь, но хотя
Не восхититься не могу,
Я красотой движения вниз!
Кричит ******[полный крах] нам набегу, -
А вот и я! Привет! Сюрприз!» — написал Шнуров.
Напомним, что сегодня цена на нефть рухнула на 25-30% на международных рынках на фоне срыва сделки по ограничению добычи в рамках ОПЕК. В связи с этим курс доллара этим утром достиг значения в 75 рублей, евро торгуется на уровне в 86 рублей.АналитикаЭкономикаОбществоКультура
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