Шнуров в стихах прокомментировал обвал рынков

Фото: Реальное время

Музыкант (а с недавних пор член политической «Партии роста») Сергей Шнуров выложил в инстаграм стихотворение, посвященное обвалу рынков. В стихотворении он «не удивился, но восхитился» движением котировок вниз.

«Пусть борода моя седа,

И праздник кончился уже.

*****[выпью] агдам. За милых дам!

Слежу на новом вираже,

За котировками торгов,

Которые в ****[глубоко] летят!

Устал я говорить,- ого...

Не удивляюсь, но хотя

Не восхититься не могу,

Я красотой движения вниз!

Кричит ******[полный крах] нам набегу, -

А вот и я! Привет! Сюрприз!» — написал Шнуров.

Напомним, что сегодня цена на нефть рухнула на 25-30% на международных рынках на фоне срыва сделки по ограничению добычи в рамках ОПЕК. В связи с этим курс доллара этим утром достиг значения в 75 рублей, евро торгуется на уровне в 86 рублей.