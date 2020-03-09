Эксперт: из-за падения нефти и рубля в России вырастет стоимость автомобилей

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Из-за обвала рынка нефти, а также общим падением рынков в связи с эпидемией коронавируса в России повысится стоимость автомобилей, заявил официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

В целом он прогнозировал рост стоимости авто на 10%.

При этом ситуация с обвалом рынка — не единственный фактор роста стоимости. Свою лепту также вносит регулярная инфляция и введение утильсбора, передает слова эксперта «РИА Новости».

Напомним, в связи с падением стоимости нефти в среднем на 25-30% курс доллара к рублю сегодня достиг 75.

Падение нефти связано с провалом сделки по ограничению добычи «черного золота» в рамках ОПЕК. Сделка прекращается с 1 апреля по инициативе России.