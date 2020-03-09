Стали известны самые популярные виды деятельности самозанятых в России

Как следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), самым популярным видом деятельности у самозанятых граждан является перевозка пассажиров. Именно это указывают в приложении «Мой налог» 16,5% самозанятых.

Вторым по популярности видом деятельности стала сдача квартир в аренду — это указали 5,1% самозанятых. Также самозанятые часто занимаются строительством (4,8%), репетиторством (3,1%), маркетингом и рекламой (2,9%).

Средний чек на одну услугу самозанятого составляет 1050 рублей, сообщает RT.

Напомним, что с 1 января 2020 года режим налога на профессиональный доход (налог для самозанятых) распространили еще на 19 регионов России. Кроме того, недавно в Госдуму внесли законопроект, который должен разрешить самозанятым участвовать в программах поддержки для малого и среднего бизнеса.