Законопроект об участии самозанятых в программах для МСП внесен в Госдуму

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает предоставить самозанятым право на участие в некоторых программах поддержки малого и среднего бизнеса.

В частности, самозанятые смогут воспользоваться кредитно-гарантийной поддержкой, участвовать в льготных лизинговых программах и в программах обучения.

Тех, кто войдет в такие программы, предлагается учитывать в реестрах субъектов МСП — получателей поддержки, пишет «Парламентская газета».

Напомним, что эксперимент по налогу на профессиональный доход (или налогу для самозанятых) стартовал в 2019 году в четырех регионах России, включая Татарстан. С 2020 года в программу вошли еще 19 регионов.