Казанский битбоксер рассказал, за сколько он продал свою песню Netflix

Известный казанский музыкант Митя Бурмистров в интервью «Реальному времени» рассказал, что продал свою песню «1 Life Is Not Enough» за «несколько тысяч условных единиц».

Песня была использована в сериале «Дорогие белые», премьера которого состоялась на стриминговом сервисе в апреле 2017 года.

Бурмистров также рассказал, как представители Netflix вышли с ним на контакт.

— Каждую свою новую работу я отправляю сотням, иногда в тысячи музыкальных блогов, иногда из них приходит десяток ответов. Так, один блог (речь идет о блоге Indie Shuffle — ред.) выложил клип для песни 1 Life Is Not Enough, написал приятный отзыв. А дальше магия — через пару месяцев мне написали с Netflix, — сообщил музыкант.