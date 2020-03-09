Стал известен соперник «Динамо-Казань» в полуфинале чемпионата России

Волейбольный клуб «Динамо-Казань» сыграет в полуфинале чемпионата России с московским «Динамо». Такая пара соперников сформировалась после матча москвичей с саратовским «Протоном».

«Протон» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3-2. Первая встреча завершилась в пользу столичной команды со счетом 3-1. За победу в матче из пяти сетов начисляется одно очко, за победу со счетом 3-1 — два очка. Таким образом, в полуфинал вышел московский клуб.

Первый матч «Динамо-Казань» с московским «Динамо» состоится 14 марта в столице, второй — через неделю в Казани, пишет ТАСС.

Напомним, что «Динамо-Казань» в субботу вышли в полуфинал ЧР, обыграв «Ленинградку»