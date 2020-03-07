Волейболистки «Динамо-Казань» вышли в полуфинал чемпионата России

Волейбольный клуб «Динамо-Казань» одержал победу над «Ленинградкой». Таким образом, казанская команда выходит в полуфинал чемпионата России.

Встреча прошла на территории казанского клуба и завершилась со счетом 3:0. (25:20, 25:18, 28:26). Первая игра серии до двух побед завершилась также со счетом 3:0.

Следующая встреча казанского клуба пройдет 14 марта в Москве или Саратове. Это зависит от победителя матча «Динамо» — «Протон», который состоится завтра.