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Волейболистки «Динамо-Казань» вышли в полуфинал чемпионата России

19:09, 07.03.2020
Волейболистки «Динамо-Казань» вышли в полуфинал чемпионата России
Фото: dinamo-kazan.com/

Волейбольный клуб «Динамо-Казань» одержал победу над «Ленинградкой». Таким образом, казанская команда выходит в полуфинал чемпионата России.

Встреча прошла на территории казанского клуба и завершилась со счетом 3:0. (25:20, 25:18, 28:26). Первая игра серии до двух побед завершилась также со счетом 3:0.

Следующая встреча казанского клуба пройдет 14 марта в Москве или Саратове. Это зависит от победителя матча «Динамо» — «Протон», который состоится завтра.

СпортВолейбол Татарстан
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