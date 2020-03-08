Миодраг Божович: «В прошлом туре «Рубин» играл лучше, чем сегодня»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча с «Рубином» (1:0).

— Была тяжелая игра, как и ожидали. Два соседа по турнирной таблице, которые борются за выживание. Думаю, было большое давление на игроков и тренеров. Первый тайм был интересный, мы больше контролировали мяч и были лучше до удаления у «Рубина». Во втором тайме у нас было пару хороших моментов, которые мы не реализовали. Потом случилось удаление Зиньковского, но мы бросили играть еще раньше. «Рубин» начал прижимать нас к воротам и было тревожно в последние 15 минут. Слава Богу нам улыбнулась удача. Самое главное для нас сегодня было набрать три очка.

— Оцените работу судьи Владимира Москалева. Сегодня был его первый выход после долгого отсутствия.

— Тренерам запрещено оценивать работу судей. Так что я не буду ничего говорить.

— А работу видеоассистентов? Они долго смотрели повторы, техника не всегда срабатывала.

— Я не знаю, ничего не видел.

— Не было мыслей заменить Зиньковского до удаления? Он уже висел на желтой карточке.

— Были и это моя ошибка.

— Удивил ли вас «Рубин» Слуцкого? Заметили какие-то изменения по сравнению с игрой первого круга?

— Это новая команда, где много новичков. Они гораздо лучше играли с «Тамбовом», чем сегодня. Им нужно время. Это совсем другая команда, чем играла с нами в прошлый раз. Надо время, надо терпение.

— Фролов сейчас «номер один» для «Крыльев»?

— Да, можно сказать. Но знаете, тут трудно угадать. Если кто-то будет хорошо играть, то будет другой, — передает слова Божовича корреспондент «Реального времени».