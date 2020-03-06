В Казани троих россиян, эвакуированных с Diamond Princess, выписали из больницы — Минздрав РТ это опроверг

Троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, выписали из больницы в Казани, где они находились на карантине.

«В оперативном штабе уточнили, что в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, семь у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии. Два гражданина КНР выписаны по выздоровлении, также выписаны трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess», — передает «РИА Новости» сообщение оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Позже Минздрав РТ опроверг эти данные и сообщил, что все пациенты продолжают находиться под контролем врачей.

Напомним, в эти выходные истекают две недели карантина в инфекционной больнице россиян, прибывших с лайнера Diamond Princess. Они могут отправиться домой 8, 9 или 10 марта.

