КАМАЗ выпустит новинки, среди которых автобус-«гармошка»

В 2020 году ПАО «КАМАЗ» планирует выпустить ряд новинок, востребованных на рынке пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Новинки включают в себя несколько моделей НЕФАЗ на сжиженном природном газе, междугородний автобус на компримированном природном газе, рестайлинговый полунизкопольный автобус, автобус среднего класса, а также автобус-«гармошка» — сочлененный электробус КАМАЗ-6282 и автобус НЕФАЗ.

Ранее сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» со 2 марта увеличило темп сборки грузовиков со 160 до 170 машин в сутки.

