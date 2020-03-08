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КАМАЗ выпустит новинки, среди которых автобус-«гармошка»

04:53, 08.03.2020
КАМАЗ выпустит новинки, среди которых автобус-«гармошка»
Фото: nabchelny.ru

В 2020 году ПАО «КАМАЗ» планирует выпустить ряд новинок, востребованных на рынке пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Новинки включают в себя несколько моделей НЕФАЗ на сжиженном природном газе, междугородний автобус на компримированном природном газе, рестайлинговый полунизкопольный автобус, автобус среднего класса, а также автобус-«гармошка» — сочлененный электробус КАМАЗ-6282 и автобус НЕФАЗ.

Ранее сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» со 2 марта увеличило темп сборки грузовиков со 160 до 170 машин в сутки.

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