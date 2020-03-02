На КАМАЗе повысились темпы сборки грузовиков

ПАО «КАМАЗ» со 2 марта увеличило темп сборки грузовиков со 160 до 170 машин в сутки.

«В январе и феврале темп сборки автомобилей был 160, в марте, начиная с сегодняшнего дня, производство будет держать темп 170», — заявил директор департамента управления производством Александр Лавров.

По его словам, повышение темпа сборки связано с увеличением заказа на грузовики, пишет издание «Вести КАМАЗа».

Таким образом, предприятие увеличило темп сборки грузовиков на 6,3%.