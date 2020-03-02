Новости экономики

20:30 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

На КАМАЗе повысились темпы сборки грузовиков

19:23, 02.03.2020
На КАМАЗе повысились темпы сборки грузовиков
Фото: realnoevremya.ru

ПАО «КАМАЗ» со 2 марта увеличило темп сборки грузовиков со 160 до 170 машин в сутки.

«В январе и феврале темп сборки автомобилей был 160, в марте, начиная с сегодняшнего дня, производство будет держать темп 170», — заявил директор департамента управления производством Александр Лавров.

По его словам, повышение темпа сборки связано с увеличением заказа на грузовики, пишет издание «Вести КАМАЗа».

Таким образом, предприятие увеличило темп сборки грузовиков на 6,3%.

ЭкономикаМашиностроениеПромышленностьБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров