Тренер-аналитик из штаба Курбана Бердыева возглавил клуб из ПФЛ

Бывший тренер-аналитик «Рубина» Владимир Кулаев стал новым главным тренером белгородского «Салюта», выступающего в зоне «Центр» в ПФЛ.

62-летний специалист заменит на этом посту Олега Сергеева, зимой ушедшего в брянское «Динамо». Его контракт с «Салютом» рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее Кулаев долгие годы входил в тренерский штаб Курбана Бердыева. Под руководством именитого тренера он поработал в «Рубине» и «Ростове». Также Кулаев был тренером-аналитиком нальчикского «Спартака», московского «Локомотива» и краснодарской «Кубани».

После ухода из «Рубина» Кулаев полгода оставался без работы.