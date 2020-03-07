Знамя «Эстафеты добрых дел» доставят из Казани в Новороссийск

На следующей неделе, 12 марта в Новороссийск прибудет знамя федеральной акции «Эстафета добрых дел», в рамках которой молодежь оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны в быту.

Знамя прибудет в Новороссийск из Казани. В свою очередь, в Казань «Эстафета» прибыла из Нижнего Новгорода в конце февраля.

«Эстафету добрых дел» поочередно принимают города России, от самого восточного — Петропавловска-Камчатского до самого западного — Калининграда.