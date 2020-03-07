Экоактивисты подсчитали количество экоответственных бизнесов в России и Татарстане

Директор «Зеленого движения России «ЭКА» Елена Горохова в интервью «Реальному времени» рассказала об интернет-проекте kapoosta.ru по подсчету экологически ответственных бизнесов в России.

Всего на карте этого проекта насчитывается 4 тысячи бизнесов.

— Есть компании, которые вообще «заточены» под экологические цели, например, собирающие и перерабатывающие вторсырье или вегетарианские кафе. Есть магазины органической еды или zero waste-магазины, которые стремятся минимизировать количество мусора, — рассказала Горохова.

При этом на сайте проекта фигурирует только 15 компаний из Татарстана — речь идет преимущественно о казанских кафе и магазинах. Горохова отмечала, что на карту со временем будут добавлять новые компании